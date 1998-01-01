Порошенко вновь пожаловался на нежелание Путина говорить с ним по телефону

Петр Порошенко пожаловался в эфире американской телекомпании Fox News, что Владимир Путин отказывается говорить с ним по телефону. При этом речь шла о попытке связаться с президентом России сразу после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

— В последний раз это была попытка поговорить с ним по телефону именно в тот день, когда Путин проявил агрессию против моих кораблей… Я позвонил, чтобы спросить его, что происходит. И он не ответил, — цитирует Порошенко RT.

Как ранее сообщал Пятый канал, о безуспешных попытках связаться по телефону с Владимиром Путиным украинский лидер говорил еще в начале декабря. Российский президент тогда объяснил свой отказ говорить с Порошенко нежеланием участвовать в его избирательной компании.