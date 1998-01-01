«Я очень устал от самого себя»: Исполнитель главной роли о съемках «Юмориста»

Исполнитель главной роли в фильме Михаила Идова «Юморист» Алексей Агранович рассказал о собственных ощущениях от съемок в эксклюзивном интервью Пятому каналу.

Агранович сыграл успешного советского артиста комедийного жанра Бориса Аркадьева. Действие фильма происходит в 80-х года прошлого века. Три недели с участием Алексея Аграновича прошли в Риге. По воспоминаниям актера, процесс съемок напоминал ему сон с периодическими пробуждениями.

Алексей признался, что вместе с незабываемым впечатлениями от первой серьезной работы в большом кино, он испытывал огромную ответственность, и очень устал от самого себя.

— Я очень устал от самого себя к концу съемок. Через три недели я терпеть не мог этого человека, которого я видел в зеркале. От которого совершенно некуда было деться, — рассказал Алексей Агранович.

На вопрос, что он мог бы назвать самым запоминающимися моментами во время съемок, артист признался, что самыми яркими для него останутся все эти три съемочные недели, и он сохранит эти ощущения навсегда.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью режиссера «Юмориста» Михаила Идова, рассказавшего о том, как создавался фильм.