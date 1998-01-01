«Я очень устал от самого себя»: Исполнитель главной роли о съемках «Юмориста»

, 9:29 Эксклюзивное интервью 112

Алексей Агранович поделился своими впечатлениями от первой серьезной работы в большом кино.

Фото, видео: Пятый канал

Исполнитель главной роли в фильме Михаила Идова «Юморист» Алексей Агранович рассказал о собственных ощущениях от съемок в эксклюзивном интервью Пятому каналу.

Агранович сыграл успешного советского артиста комедийного жанра Бориса Аркадьева. Действие фильма происходит в 80-х года прошлого века. Три недели с участием Алексея Аграновича прошли в Риге. По воспоминаниям актера, процесс съемок напоминал ему сон с периодическими пробуждениями.

Алексей признался, что вместе с незабываемым впечатлениями от первой серьезной работы в большом кино, он испытывал огромную ответственность, и очень устал от самого себя.

— Я очень устал от самого себя к концу съемок. Через три недели я терпеть не мог этого человека, которого я видел в зеркале. От которого совершенно некуда было деться, — рассказал Алексей Агранович.

На вопрос, что он мог бы назвать самым запоминающимися моментами во время съемок, артист признался, что самыми яркими для него останутся все эти три съемочные недели, и он сохранит эти ощущения навсегда.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью режиссера «Юмориста» Михаила Идова, рассказавшего о том, как создавался фильм.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

11:06
Видео: Месса поминовения — мировая премьера на сцене Мариинского театра
11:02
В Калининграде каждый желающий может овладеть языком жестов
10:52
«Оттава» уступила «Вашингтону» с разгромным счетом
10:51
Немецкая овчарка вернулась домой после шести лет скитаний — трогательное видео
10:36
Рыжеволосая помощница злодея из «Бэтмена» скончалась в США
10:31
Пародист Александр Песков госпитализирован в столичную больницу
10:21
Народная милиция ЛНР задержала украинского диверсанта
10:07
Грузовой Ан-12 экстренно приземлился под Иркутском
9:54
Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын может сделать КНДР «экономически сильной»
9:42
Считанные дни остаются до старта Универсиады -2019 в Красноярске
9:36
«Спартак» сенсационно обыграл СКА в Петербурге
9:29
«Я очень устал от самого себя»: Исполнитель главной роли о съемках «Юмориста»
9:25
Раскрыта тайна болезни Стивена Хокинга
9:17
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала об операции
9:06
Видео: Алтайский школьник изобрел устройство вместо собаки-поводыря
8:55
Силовики ликвидировали одного из боевиков в Нальчике
8:42
Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в конце февраля
8:32
Серийному производству Су-57 могут помешать две проблемы
8:21
Лавров: Формат РФ, Индия, Китай — это площадка для решения многих кризисов
8:13
Видео: Число жертв пожара в Кемеровской области увеличилось до восьми

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

«Доделывали в безумных условиях»: Михаил Идов рассказал о съемках фильма «Лето»

26 февраля

«Моего жизненного опыта в „Юмористе“ довольно много»: Михаил Идов о новом фильме

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама