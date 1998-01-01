«Моего жизненного опыта в „Юмористе“ довольно много»: Михаил Идов о новом фильме

Фильм известного режиссера Михаила Идова скоро выйдет в российский прокат. Премьера кинокартины «Юморист» назначена на 1 марта. В интервью Пятому каналу автор картины рассказал, как создавалась драма и в чем ее основная задумка.

По словам Идова, главная идея фильма — проанализировать так называемый институт советской знаменитости. Режиссеру было интересно показать, как творческий человек в условиях цензуры начинает «прогибаться» и «ломаться». Такой замысел особенно ярко можно было передать на примере юмориста, ведь даже чтобы рассказать на сцене шутку, в СССР требовалась печать, удостоверение и подпись.

В беседе Пятому каналу режиссер признался, что вынашивал мысль о создании кинокартины целых два года, поэтому ему ничего не стоило набросать сценарий на бумаге за десять дней.

Однако фильм «Юморист» — это история не просто о типичном представителе советского общества. Михаил Идов вложил в драму также частичку себя.

— Моего жизненного опыта в «Юмористе» довольно много, — рассказал сценарист.

Режиссер Михаил Идов стал гостем YouTube-шоу «вДудь», где рассказал о последнем альбоме Face.