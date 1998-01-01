«Выдержал бы в духе «11 друзей Оушена»: Идов о сериале «Лондонград» и Оксимироне

В сентябре 2015 года в России на экраны вышел телесериал «Лондонград». Это первая игровая картина на отечественном телевидении, которая почти полностью снималась в столице Великобритании. Ведущим сценаристом первого сезона выступил Михаил Идов. В интервью Пятому каналу он рассказал, что было взято за основу съемок.

— Основывали главного героя на Оксимироне. Он рассказал нам несколько историй из своей жизни, потому что после Оксфорда он работал в Лондоне в таком агентстве, которое занималось нуждами русских клиентов. Конечно же, задания были не такие авантюрные, как то, что написали мы. Но мы действительно взяли за основу идею такого агентства, которое занимается русскими клиентами посреди Лондона, — поделился Идов.

Сценарист также отметил, что он не во всем согласен с режиссерами телесериала. Они добавили много комичных элементов, в то время как сам Идов предпочел бы выдержать картину в стиле авантюрного экшена.

Ранее Михаил Идов высказался о последнем альбоме рэпера Face.