Видео: Военные Пакистана сбили два индийских МиГа

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Пакистан обвиняет восточного соседа в нарушении воздушного пространства над штатом Джамму и Кашмир.

Фото, видео: Youtube @Raja M&N EXPERIMENTS, ТАСС

Военно-воздушные силы Пакистана сбили два самолета армии Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ВС Пакистана генерал-майора Асиф Гафура. Также генерал заявил, что один из индийских пилотов взят в плен.

В ночь на 26 февраля индийская авиация нанесла авиаудары по лагерю боевиков на территории Пакистана, в ответ на это ВВС исламской республики провели серию демонстрационных бомбардировок за линией разграничения в Джамму и Кашмире. Теперь стало известно о том, что Пакистан сбил два индийских МиГа, которые, вероятно, нарушили воздушное пространство страны. Горящие обломки сбитого самолета попали на видео.

МИД России прокомментировал сложившуюся ситуацию и выразил крайнюю обеспокоенность эскалацией конфликта между Пакистаном и Индией.

Джамму и Кашмир — штат на севере Индии, часть принадлежности которого оспаривается Пакистаном и Китаем. На территории Кашмира произошли два крупных конфликта между странами, которые в историографии называют Первой и Второй Кашмирскими войнами. В этих войнах между собой сражались Индия и Пакистан, которые позже сошлись в третьем конфликте — Индо-пакистанской войне 1971 года. Отношения между двумя странами, которые некогда были единой колонией Великобритании, до сих пор остаются крайне непростыми.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Сергей Лавров провел встречи со своими коллегами из Индии и Китая в Учжэне.

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