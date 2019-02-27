Видео: Летчика сбитого самолета ВВС Индии допросили в Пакистане

Пакистанские военные утверждают, что сбили два самолета ВВС Индии, якобы нарушивших воздушное пространство исламской республики. В качестве одного из доказательств произошедшего представлено видео, на котором идет допрос мужчины в военной форме с завязанными глазами.

— Мой личный номер — 27981, я индус. Я — действующий пилот. Я ранен. Это вся информация, которую я могу вам сообщить, — переводит слова мужчины РИА Новости.

Заявляется, что это пилот одного из сбитых индийских МиГов, который эвакуировался и был арестован. Второй пилот также был арестован, сообщает пакистанская сторона. В происходящем конфликте есть нестыковки и неподтвержденные заявления: индийская сторона заявила, что они сбили многоцелевой пакистанский истребитель F-16, МИД Пакистана это опроверг.

Ранее Пятый канал публиковал видео с горящими обломками индийского самолета.