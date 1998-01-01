«Снежная пустыня вместо моря»: Петербуржцы летели в Краби, но оказались на Урале

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Добраться вовремя на долгожданный отдых жителям Северной столицы помешал конфликт Индии и Пакистана.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Жители Петербурга, летевшие авиакомпанией Azur Air на отдых в тайскую провинцию Краби, неожиданно оказались в Екатеринбурге. Причиной возвращения самолета в РФ стало решение Пакистана закрыть свое воздушное пространство из-за конфликта с Индией.

Лайнер приземлился в аэропорту «Кольцово», и представители авиакомпании разместили своих клиентов в гостинице, пока не будет принято решение об обходном воздушном коридоре.

— Заснеженная пустыня вместо моря, — говорит одна из пассажирок, снявшая на видео вид из окна отеля.

А один из жителей Петербурга — Алексей — рассказал, что в целом инцидент с такой задержкой прибытия на долгожданный отдых его не опечалил.

Также в «Кольцово» совершил вынужденную посадку и другой самолет Azur Air, летевший из Москвы на вьетнамский остров Фукуок.

Всего в среду, 27 февраля, по меньшей мере шесть пассажирских самолетов, летевших из России в теплые края в Юго-Восточную Азию, были вынуждены сменить курс. В частности, лайнер, выполнявший рейс Москва — Бангкок, совершил вынужденную посадку в Ташкенте.

Ранее Пятый канал рассказывал, что авиакомпании массово приостанавливают полеты над Индией и Пакистаном.

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