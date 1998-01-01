Авиакомпании массово приостанавливают полеты над Индией и Пакистаном

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О приостановке полетов заявили уже в Emirates и Qatar Airways. Лайнеры «Аэрофлота», Azur Air, «России» экстренно приземляются с туристами на борту для дозаправки, чтобы долететь по измененному пути.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Лысцева Марина

Резкое обострение конфликта между Пакистаном и Индией. Страны поочередно сообщают о воздушных боях над Кашмиром. Это спорная территория региона.

В среду, 27 февраля, пакистанская армия сбила два индийских военных самолета. Днем ранее удар по тренировочному лагерю Пакистана нанесла Индия. Воздушное пространство в этом районе закрыто. Гражданские лайнеры либо возвращаются обратно, либо меняют курс.

О приостановке полетов в районе опасной территории уже заявили в Emirates и Qatar Airways, Etihad, flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada, Singapore Airlines. Лайнеры «Аэрофлота», Azur Air, «России» экстренно приземляются с туристами на борту для дозаправки, чтобы долететь по измененному маршруту.

Международное сообщество пристально наблюдает за развитием ситуации. В Кремле призывают к сдержанности и надеются, что возникшая напряженность между дружественными России странами будет нейтрализована, как можно скорее.

 Ранее Пятый канал сообщал, что обострение давнего конфликта произошло в ночь на 26 февраля. 

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