Видео: Террористы обстреляли ТЭЦ в провинции Хама в Сирии

В сирийской Хаме боевики обстреляли теплоэлектростанцию, которая обеспечивает энергией пять провинций страны. По зданию боевики выпустили более 20 реактивных снарядов. В нескольких блоках уничтожено оборудование. Из-за этого несколько населенных пунктов испытывают проблемы с электричеством.

Один из снарядов попал в газопровод, экстренные службы в эти минуты тушат сильный пожар. Данных о пострадавших пока нет. Уже известно, боевики вели огонь из северных районов Хамы. В столкновениях с террористами сирийская армия уничтожила несколько реактивных установок противника.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что из-за действий США страдают тысячи беженцев в сирийском лагере Эр-Рукбан.