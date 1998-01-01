Видео: Из-за действий США страдают тысячи беженцев в сирийском лагере Эр-Рукбан

, 3:06 Эфирная новость 25

Москва и Дамаск призвали Соединенные Штаты вывести военных из Сирии.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

От действий США страдают тысячи беженцев в сирийском лагере Эр-Рукбан. Каждый день там гибнут люди. От голода, антисанитарии и отсутствия элементарной медицинской помощи. Об этом заявил российский штаб по примирению враждующих сторон и власти Сирийской Арабской республики.

Несмотря на существование гуманитарного коридора, повстанцы силой удерживают население. В пункт пропуска беженцы могут пройти лишь за огромные взятки. И американцы покрывают откровенное издевательство над людьми.

Вашингтон, как обычно, обвиняет во всем российских военных. Якобы это они превратили Эр-Рукбан в гетто и блокируют доставку гуманитарных грузов. По данным проведенного в лагере опроса, 95% беженцев готовы вернуться в родные места, но их удерживают силой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Сирии решают судьбу беженцев, брошенных США на произвол судьбы.

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