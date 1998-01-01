США призывает Индию и Пакистан сесть за стол переговоров

Соединенные штаты обеспокоены растущим напряжением между Индией и Пакистаном и призывают обе стороны к деэскалации конфликта. Об этом заявил в среду, 27 февраля, представитель совета по национальной безопасности Белого дома.

— Потенциальные риски, связанные с дальнейшими военными действиями любой стороной, неприемлемо высоки для обеих стран, их соседей и международного сообщества, — говорится в сообщении американского ведомства.

Как сообщает RT, отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились после террористической атаки 14 февраля, в ходе которой погибли 40 индийских полицейских. После этого ВВС Индии атаковали лагерь боевиков на территории Пакистана, при этом потеряли два самолета в воздушном бою.

Ранее Пятый канал публиковал кадры допроса индийского летчика в Пакистане.