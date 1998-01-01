Трамп подчеркнул опасность конфликта между Индией и Пакистаном

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Глава Белого дома заявил, что США «активно вовлечены в процесс урегулирования» нынешнего кризиса.

Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 11

Американский президент Дональд Трамп признал, что между Индией и Пакистаном возникла «очень опасная ситуация». Он также выразил надежду, что напряженность на границе двух стран скоро спадет.

Как сообщает пакистанский телеканал Samaa TV, глава Белого дома заявил о готовности США помочь в деэскалации конфликта.

— Мы бы хотели, чтобы это остановилось. Много людей были убиты. Мы вовлечены в процесс урегулирования. И мы хотим, чтобы это остановилось, — сказал Трамп в интервью.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана уже привел к приостановке полетов гражданской авиации в этом регионе. 27 февраля борт с российскими туристами развернулся на пути в Таиланд. Самолет пришлось посадить в Екатеринбурге. Ранее об этом рассказывал Пятый канал.

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