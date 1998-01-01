Путин выразил надежду на скорое разрешение индо-пакистанского конфликта

Россия выражает надежду на скорейшее урегулирование индо-пакистанского конфликта и предлагает стать посредником в его решении. Кризисную ситуацию Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры осудили международный терроризм и любые формы его поддержки.

Именно террористическая атака стала причиной обострения отношений между Индией и Пакистаном. 14 февраля в штате Джамму и Кашмир пакистанские радикалы уничтожили индийскую автоколонну. 27 февраля стороны начали обмен авиаударами, из-за чего пришлось закрыть воздушное пространство над регионом.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в воздушном бою Индии и Пакистана сошлись Су-30 и F-16.