В воздушном бою Индии и Пакистана сошлись Су-30 и F-16

Стали известны подробности воздушного боя между Индией и Пакистаном, имевшего место утром 27 февраля. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на индийский телеканал NDTV, всего в столкновении принимали участие 32 самолета, в том числе четыре Су-30, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21 со стороны Индии и восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder со стороны Пакистана. Еще восемь самолетов находились в сопровождении и в боевых действиях не участвовали.

Как ранее сообщал Пятый канал, пакистанские военные утверждают, что сбили два индийских самолета и взяли в плен летчика. Индийская сторона заявила о сбитом истребителе F-16 ВВС Пакистана.