В воздушном бою Индии и Пакистана сошлись Су-30 и F-16

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Стали известны подробности столкновения ВВС двух стран, произошедшего утром 27 февраля.

Фото, видео: Globallookpress.com, twitter @Awais_MAR

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 13

Стали известны подробности воздушного боя между Индией и Пакистаном, имевшего место утром 27 февраля. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на индийский телеканал NDTV, всего в столкновении принимали участие 32 самолета, в том числе четыре Су-30, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21 со стороны Индии и восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder со стороны Пакистана. Еще восемь самолетов находились в сопровождении и в боевых действиях не участвовали.

Как ранее сообщал Пятый канал, пакистанские военные утверждают, что сбили два индийских самолета и взяли в плен летчика. Индийская сторона заявила о сбитом истребителе F-16 ВВС Пакистана.

Тема:
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