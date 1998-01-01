Американские военные вывезли из Сирии около 50 тонн золота. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации журналистов, представители США вступили в сговор с террористами из провинции Дэйр-эз-Зор. В обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона боевики передали Америке 40 тонн драгоценных металлов. Еще десять тонн военные США нашли в тайниках.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дональд Трамп заявил об установлении полного контроля над территориями, которые оккупировала запрещенная группировка ИГ*. Хотя до этого, в декабре, американский лидер заявил о победе над террористами и скором выводе войск из Сирии.

* — организация запрещена на территории РФ