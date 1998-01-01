Эксперт прокомментировал воздушный бой МиГ-21 и F-16 между Индией и Пакистаном

Главную роль в противостоянии ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром сыграло мастерство пилотов, а не техника. Об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов после того, как пакистанский F-16 подбил истребитель МиГ-21 командира индийского звена.

— Все эти самолеты хороши сами по себе. Вопрос еще в том, кто их пилотировал. Что это был за бой. Летчики наносили удары по наземным целям, плюс было столкновение в воздухе. Это было кратковременно, разовый эпизод. Даже можно сказать случайный, — приводит его слова RT.

Эксперт также отметил, что техника советского производства «менее капризная» и лучше подходит для выполнения боевых задач. Многофункциональные самолеты предназначены и для воздушного боя, и для поддержки наземных войск, добавил он.

— Я думаю, что все-таки индийская сторона в этом случае проявила себя с лучшей стороны, хотя и пакистанские ВВС подготовлены достаточно хорошо, — заключил Попов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Пакистан намерен передать Индии захваченного летчика.