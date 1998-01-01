Видео: Пакистан передаст Индии захваченного летчика

, 7:30 Эфирная новость 27

14 февраля в штате Джамму и Кашмир пакистанские радикалы уничтожили индийскую автоколонну. 27 февраля стороны начали обмен авиаударами, из-за чего пришлось закрыть воздушное пространство над регионом.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 15

Власти Пакистана в пятницу, 1 марта, вернут на родину одного из задержанных пилотов индийских ВВС. Как заявили в Исламабаде, это будет «мирным жестом». В то же время, Нью-Дели привел войска на границе в состояние повышенной готовности.

А в небе над Джаммой и Кашмиром накануне произошло настоящее воздушное сражение. В нем участвовали 24 истребителя, причем, как отмечают военные эксперты, впервые в бою столкнулись самолеты четвертого поколения Су-30 российского производства и американские F-16.

Дипломаты призывают к мирному урегулированию конфликта. Россия предложила стать посредником в его решении. Накануне Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры осудили международный терроризм и любые формы его поддержки.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Путин выразил надежду на скорое разрешение индо-пакистанского конфликта.

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 15
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