«Настоящий герой возвращается» — тысячи индийцев собрались встречать летчика

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Люди прибывают на пограничный пункт Аттари, чтобы поприветствовать офицера ВВС Индии, чей самолет потерпел крушение на территории Пакистана.

Фото, видео: Twitter @mkdholakiya15, @IndianExpress

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 18

Огромное скопление народа наблюдается на индийско-пакистанской границе с утра пятницы, 1 марта. Люди прибывают сюда, чтобы встретить летчика Абхинандана Вартамана, который попал в плен после воздушного боя 27 февраля.

— Мы приехали сюда, чтобы поприветствовать героя нашей страны. Мы устроим ему грандиозный прием. Он проявил большую храбрость в воздушном бою и после того, как его захватили пакистанцы, — заявил житель города Амритсар, прибывший с семьей и друзьями.

Родители 35-летнего летчика также вылетели навстречу сыну. В аэропорту дели их узнали другие пассажиры и поприветствовали аплодисментами. Телеканал NDTV сообщает, что глава семейства — маршал авиации в отставке, а его супруга — известный врач.

Ранее Пятый канал сообщал, что МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение на пакистанской территории. Пилот успел катапультироваться и был захвачен в плен. Позже официальный Исламабад пообещал освободить его в качестве жеста доброй воли.

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