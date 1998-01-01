Известный российский поп-исполнитель Дима Билан опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал о своем здоровье. Ведя «прямой репортаж» из больницы, певец сообщил поклонникам, что скоро встанет на ноги и уже в марте сможет порадовать фанатов своим выступлением.

На записи видно, что в своем положении певец не отчаивается. Он шутит и смеется, даже находясь в инвалидном кресле. Билан уверен, что время, проведенное на больничной койке, пойдет ему на пользу.

— Я уверен, что это время, которое дала мне судьба, использую с пользой: продвинусь в записи нового альбома и запишу новый многообещающий сингл про белые розы! Так что на месте буксовать не собираюсь! Спасибо, что ждете, интересуетесь и сопереживаете мне: я это очень чувствую и ценю, — написал певец.

Своим фанатам он объясняет: для того чтобы как можно раньше появится на сцене, необходима качественная реабилитация. И если все пойдет хорошо, встретиться со своими поклонниками у артиста получится уже 13 марта.

Ранее Пятый канал сообщал, что Билан перенес серьезную операцию. Накануне шоу в Санкт-Петербурге исполнитель поскользнулся и получил травму ноги. Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Сейчас певец проходит реабилитацию в клинике, чтобы полностью восстановиться.