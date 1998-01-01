Российские туристы застряли в Дели из-за конфликта между Индией и Пакистаном

Сотни россиян не могут вернуться на родину из-за вооруженного конфликта на индийско-пакистанской границе. Одни авиакомпании отменяют рейсы, другие в спешке меняют маршруты полетов, что приводит к многочасовым задержкам.

Авиаперевозчики предлагают своим клиентам перебронировать билеты на другие даты. Такие сообщения поступают все чаще в связи с тем, что Пакистан продлил запрет на использование своего воздушного пространства.

— Я вылетела из Гоа в Дели с задержкой на час, уже тут я узнала о том, что мой рейс в Москву задерживается на 2,5 часа, — рассказала туристка из Москвы.

По словам девушки, паника в социальных сетях больше раздута, чем есть на самом деле.

— Однажды вы приезжаете в аэропорт, где вам сообщают, что ваш рейс отложили на неопределенное время в связи с тем, что соседнее государство закрыло свое воздушное пространство для полетов, — поделился своей историей путешественник из Петербурга.

Ранее Пятый канал сообщал, что отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как индийская авиация нанесла авиаудары по лагерю боевиков на территории соседней страны. В ответ на это ВВС исламской республики провели серию демонстрационных бомбардировок за линией разграничения в Джамму и Кашмире.