Видео: Пакистан отправил на родину индийского военного летчика

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Абхинандан Вартхаман вернулся в свою страну через единственный действующий пограничный пункт «Вага».

Фото, видео: Twitter.com @IndianExpress, AP

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 20

Индийский военный летчик Абхинандан Вартхаман, освобожденный Пакистаном в пятницу, 1 марта, вернулся на родину, сообщает ТАСС.

Возвращение пилота через единственный действующий между Индией и Пакистаном пограничный пропускной пункт «Вага» транслировали местные телеканалы. Вартхамана встречали толпы индусов, которые еще с утра собрались на границе.

Накануне Пакистан опубликовал в сети видео с Абхинанданом Вартхаманом, который расхваливал пакистанских военных и критиковал свою собственную страну.

Ранее Пятый канал сообщал, что тысячи индийцев собрались встречать летчика Абхинандана Вартамана, который попал в плен после воздушного боя 27 февраля.

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