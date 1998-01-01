Видео: Пакистан отправил на родину индийского военного летчика

Индийский военный летчик Абхинандан Вартхаман, освобожденный Пакистаном в пятницу, 1 марта, вернулся на родину, сообщает ТАСС.

Возвращение пилота через единственный действующий между Индией и Пакистаном пограничный пропускной пункт «Вага» транслировали местные телеканалы. Вартхамана встречали толпы индусов, которые еще с утра собрались на границе.

Накануне Пакистан опубликовал в сети видео с Абхинанданом Вартхаманом, который расхваливал пакистанских военных и критиковал свою собственную страну.

Ранее Пятый канал сообщал, что тысячи индийцев собрались встречать летчика Абхинандана Вартамана, который попал в плен после воздушного боя 27 февраля.