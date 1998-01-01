Озвучена возможная причина пожара в дагестанском селе

Десятки людей остались без крыши над головой из-за чудовищного пожара, который охватил 16 жилых домов и 14 хозяйственных построек в селе Тисси-Ахитли республики Дагестан. ЧП произошло поздно вечером в пятницу, 1 марта. По информации ТАСС, в экстренных службах рассматривают несколько версий причин произошедшего.

Среди них неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание проводки или же неисправность электрооборудования. Пока точно сказать, что привело к крупному пожару невозможно. Необходимо дождаться экспертизы.

Сообщается, что по предварительным данным, возгорание произошло в одном из домов, из-за того, что застройка в селе очень плотная — 90 домов стоят почти вплотную друг к другу — огонь почти мгновенно охватил около 30 частных зданий и хозпостроек.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что неравнодушные жители Дагестана начали сбор гуманитарной помощи после пожара.