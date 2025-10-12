Крупный пожар в Дагестане: в Ахвахском районе загорелось административное здание
К ликвидации возгорания были привлечены 22 огнеборца и шесть единиц техники.
Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Дагестане загорелось административное здание площадью 2 тыс. квадратных метров
В Дагестане загорелось двухэтажное административное здание. Об этом в своем официальном Telegram-канале проинформировала пресс-служба МЧС России.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ахвахский район, населенный пункт Карата, улица Абдулманапова», — говорится в посте.
В ведомстве уточнили, что загорелась кровля здания. Причины пока неизвестны. К ликвидации возгорания были привлечены 22 огнеборца и шесть единиц техники.
Всего площадь пожара составила порядка двух тысяч квадратных метров. По последним данным, огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала.
До этого при пожаре в пятиэтажке под Красноярском один человек погиб и двое пострадали. Кроме того, 28 жителей дома направили в пункт временного размещения в местном лицее. ЧП произошло в ночь с 10 на 11 октября в городе Сосновоборск.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве загорелся итальянский ресторан. Из здания были эвакуированы свыше ста человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 мая
- В Дагестане произошел пожар на территории гостиницы у озера Кезенойам
- 8 апр
- В плену огня: в Дагестане уже третьи сутки бушуют лесные пожары
- 3 апр
- Природные пожары охватили несколько регионов России
- 17 мар
- В Дагестане спасатели тушат масштабный ландшафтный пожар
- 19 янв
- В здании администрации дагестанского села Унцукуль произошел пожар
- 28 сент
- На заправках Дагестана выявлено 4,5 тысячи нарушений требований безопасности
- 1 июл
- Число жертв терактов в Дагестане возросло до 22 человек
- 28 июн
- Есть имя: Верховный суд Дагестана назвал организатора терактов
- 1 февр
- В Дагестане локализовали пожар в ЦУМе на площади двух тысяч квадратов
- 25 сент
- Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 36
Читайте также
93%
Нашли ошибку?