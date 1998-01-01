Неравнодушные жители Дагестана начали сбор гуманитарной помощи после пожара

Десятки домовладений сгорели в селе Тисси-Ахетли республики Дагестан в ночь на субботу, 2 марта. По данным МЧС общая площадь пожара превысила полторы тысячи квадратных километров. Огонь удалось потушить. Только чудом в пожаре никто не погиб и не пострадал. На помощь пожарным из соседних населенных пунктов приехали более тысячи человек, они тушили огонь ведрами с водой.

От Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлекалось 17 человек и 4 единицы техники. На место выехал руководитель управления МЧС по Дагестану Нариман Казимагамедов. По последним данным сгорели около 30 домов и других строений.

После чудовищного пожара неравнодушные люди решили помочь своим землякам. Активисты решили собрать гуманитарную помощь для погорельцев. Утром в субботу, 2 марта, из Каспийска в Тисси-Ахетли отправится газель с вещами, которые удастся собирать.

— Завтра в 11 часов транспорт будет стоять, скорее всего на площади в Каспийске. Если надо, он сказал: «фуру дам бесплатно». Человек дает бесплатно от себя, поехать туда, отвезти постельное белье, куртки, которые вы не надеваете, обувь, носки, посуду. В общем все, что дома можно взять, чем не пользуетесь, можете привезти. Транспорт будет стоять, туда можно сдать. Человек, как заполнит Газель, выедет в район. Я думаю, если каждый по чуть-чуть участие примет, наши братья, которые в такую беду попали, очень рады будут. Мы завтра организуем топоры, гвозди, все, что можно мы возьмем и загрузим. Он сказал, что может хоть пять Газелей предоставить, — рассказал депутат горсобрания, руководитель МУП «Экополис» Шамиль Багомаев.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места чудовищного пожара в Дагестане, который оставил десятки людей без крыши над головой.