В Дагестане спасатели тушат масштабный ландшафтный пожар

В Дагестане тушат крупный ландшафтный пожар. Площадь возгорания составляет 14 гектаров и остановить пламя никак не удается. Сильный ветер гонит его вперед. Полыхает сухая трава и лес. Очаг находится высоко в горах.

Большая группировка спасателей делает все, чтобы огонь не ушел к домам. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов подробно рассказал о тушении пожара.

Только лопатой можно остановить огонь. Спасатели, местные жители, волонтеры, словно муравьи, борются с масштабным пожаром вручную.

Техника сюда не может подъехать. Огонь охватил труднодоступные участки леса на склоне горы. Огонь уничтожил почти 15 гектаров леса. Сгорела не только трава, но и деревья.

Высокогорье, 1200 метров над уровнем моря. Кислорода и так не хватает, а тут еще сильная задымленность. Тяжело дышать и двигаться.

«Пожар — низовой, беглый. В основном горит подстилка, что подтверждает белый цвет дыма. Осложняется (тушение — Прим. ред.) тем, что нет доступа техники туда. До очага добираться приходится от двух до трех часов», — рассказал специалист из группы тушения.

Сейчас пожарные и добровольцы пытаются локализовать огонь. Местные жители говорят, что стихия уничтожает и лес, и всех его обитателей.

«Не только деревья горят, но и животные. Мы несколько раз тут встречали волков, медведей, лис. Очень много животных. Жалко», — поделился один из волонтеров.

Населенные пункты пока вне опасности, но ситуация сложная. Все может измениться, если ветер усилится и поменяет направление.

Региональные власти сообщили, что причиной возгорания стала человеческая ошибка. Местная жительница убиралась на приусадебном участке и подожгла сухую траву вблизи склона горы. Оттуда огонь перекинулся дальше.