В Дагестане спасатели тушат масштабный ландшафтный пожар
Сильный ветер и труднодоступность очага возгорания осложняют тушение, но спасатели и волонтеры делают все возможное, чтобы остановить огонь.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов; 5-tv.ru
В Дагестане тушат крупный ландшафтный пожар. Площадь возгорания составляет 14 гектаров и остановить пламя никак не удается. Сильный ветер гонит его вперед. Полыхает сухая трава и лес. Очаг находится высоко в горах.
Большая группировка спасателей делает все, чтобы огонь не ушел к домам. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов подробно рассказал о тушении пожара.
Только лопатой можно остановить огонь. Спасатели, местные жители, волонтеры, словно муравьи, борются с масштабным пожаром вручную.
Техника сюда не может подъехать. Огонь охватил труднодоступные участки леса на склоне горы. Огонь уничтожил почти 15 гектаров леса. Сгорела не только трава, но и деревья.
Высокогорье, 1200 метров над уровнем моря. Кислорода и так не хватает, а тут еще сильная задымленность. Тяжело дышать и двигаться.
«Пожар — низовой, беглый. В основном горит подстилка, что подтверждает белый цвет дыма. Осложняется (тушение — Прим. ред.) тем, что нет доступа техники туда. До очага добираться приходится от двух до трех часов», — рассказал специалист из группы тушения.
Сейчас пожарные и добровольцы пытаются локализовать огонь. Местные жители говорят, что стихия уничтожает и лес, и всех его обитателей.
«Не только деревья горят, но и животные. Мы несколько раз тут встречали волков, медведей, лис. Очень много животных. Жалко», — поделился один из волонтеров.
Населенные пункты пока вне опасности, но ситуация сложная. Все может измениться, если ветер усилится и поменяет направление.
Региональные власти сообщили, что причиной возгорания стала человеческая ошибка. Местная жительница убиралась на приусадебном участке и подожгла сухую траву вблизи склона горы. Оттуда огонь перекинулся дальше.
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