СК возбудил дело после отравления детей в детсаду Дагестана

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Число пострадавших составило десять человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Следственные органы СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних в частном детском саду Карабудахкентского района. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как сообщил источник 5-tv.ru, число пострадавших детей достигло десяти. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести и находятся под постоянным наблюдением врачей.

В ходе расследования устанавливаются обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы и проводится комплекс следственных действий.

Прокуратура Республики Дагестан также организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в Карабудахкентском районе.

До этого сообщалось о трагедии в Иркутской области: двухлетний мальчик поджег матрас зажигалкой и не смог выбраться из дома во время пожара. В результате были госпитализированы его братья восьми и пяти лет, а также двухлетняя двоюродная сестра с признаками отравления угарным газом. Пожар ликвидировали восемь человек с использованием двух единиц техники. Площадь возгорания составила около 65 квадратных метров.

