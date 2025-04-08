В плену огня: в Дагестане уже третьи сутки бушуют лесные пожары

Спасатели назвали предварительную причину крупного возгорания — это поджог сухой травы.

В Дагестане стена огня приближается к селам. Крупный пожар не могут потушить уже третьи сутки. Из-за сильного ветра пламя стремительно охватывает новые площади. Горение происходит в горах, куда добраться можно только пешком. Тяжелая техника, которая может хоть как-то исправить ситуацию, туда попросту не доедет.

В тушении задействованы уже более 400 спасателей. Решается вопрос о привлечении пожарной авиации. О том, что прямо сейчас происходит в республике, в репортаже корреспондента «Известий» Данияла Исаева.

Ночные кадры с вершин дагестанских гор. Пламя окутало подножье и, кажется, вот-вот подберется к поселкам. Так это выглядит на рассвете.

Чтобы спасти от огня дома, сотрудники МЧС и волонтеры сооружают искусственные преграды. Прокладывают минерализованные полосы в нескольких районах.

Огненный торнадо охватывает все большую площадь. Очагов возгораний сейчас несколько — в Левашинском и Акушинском районах. Это труднодоступные места в горах Дагестана. Если пламя не остановить здесь, в смертельной опасности могут оказаться жители близлежащих населенных пунктов.

На бой с пламенем уже вышли больше 400 спасателей. Со спецсредствами и с лопатами. Как могут — помогают и местные жители.

По этим тропам жители ближайших сел без устали поднимали ведра воды к очагам возгорания. Лопатами пытались отрезать местность от пожара. Из-за крутого подъема пригнать большую технику было попросту невозможно, ветер же доделал остальное.

Благодаря совместным усилиям основную линию пожара удалось отвести от поселков. На месте сейчас продолжают работать сотни сотрудников МЧС. Там, где можно подобраться к очагам возгорания, задействована техника. В ближайшее время приступят к тушению с воздуха. Подмога уже прибыла.

«Продолжаются работы по ликвидации ландшафтного природного пожара, возникшего на сопредельной территории Акушинского и Левашинского районов Республики Дагестан. Для усиления группировки на место прибыла аэромобильная группировка МЧС России в составе 30 человек и четырех единиц техники», — говорит сотрудник ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан Алисултан Хасбулатов

Спасатели уже назвали предварительную причину ландшафтного пожара — это поджог сухой травы. За это грозит суровое наказание. С 1 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Жечь траву и разводить костры запрещено.

Поджигателя ищут, но пока главная задача — остановить огонь. Ситуация сложная. В Дагестане уже несколько дней — без дождей. Но главный враг для огнеборцев сейчас — сильный ветер, который разносит пламя и раздувает тлеющие очаги.