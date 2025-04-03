Природные пожары охватили несколько регионов России
Ветер и сухая погода способствуют распространению пламени. Спасатели ведут борьбу с огнем, но сохраняется угроза новых возгораний.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Сразу в нескольких российских регионах резко осложнилась ситуация с природными пожарами. Особый режим действует в 11 субъектах.
В Ростовской области спасатели не могли справиться с крупным ландшафтным возгоранием почти сутки. Под Батайском на площади более тысячи квадратных метров вспыхнул камыш. Пламя вплотную подошло к жилым домам. Сейчас огонь уже потушили. Но из-за сухой погоды и сильного ветра пожары могут вспыхнуть с новой силой.
А в одном из горных районов Дагестана лес горит уже несколько дней. Местность труднодоступная. Привлечь к тушению транспорт и авиацию очень сложно. Местные жители пытались самостоятельно справиться с огнем, однако им это не удалось.
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