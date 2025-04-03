Природные пожары охватили несколько регионов России

Эфирная новость 22 0

Ветер и сухая погода способствуют распространению пламени. Спасатели ведут борьбу с огнем, но сохраняется угроза новых возгораний.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Тема:
Пожар в Дагестане

Сразу в нескольких российских регионах резко осложнилась ситуация с природными пожарами. Особый режим действует в 11 субъектах.

В Ростовской области спасатели не могли справиться с крупным ландшафтным возгоранием почти сутки. Под Батайском на площади более тысячи квадратных метров вспыхнул камыш. Пламя вплотную подошло к жилым домам. Сейчас огонь уже потушили. Но из-за сухой погоды и сильного ветра пожары могут вспыхнуть с новой силой.

А в одном из горных районов Дагестана лес горит уже несколько дней. Местность труднодоступная. Привлечь к тушению транспорт и авиацию очень сложно. Местные жители пытались самостоятельно справиться с огнем, однако им это не удалось.

Тема:
Пожар в Дагестане
17 мар
В Дагестане спасатели тушат масштабный ландшафтный пожар
19 янв
В здании администрации дагестанского села Унцукуль произошел пожар
28 сент
На заправках Дагестана выявлено 4,5 тысячи нарушений требований безопасности
1 июл
Число жертв терактов в Дагестане возросло до 22 человек
28 июн
Есть имя: Верховный суд Дагестана назвал организатора терактов
1 февр
В Дагестане локализовали пожар в ЦУМе на площади двух тысяч квадратов
25 сент
Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 36
15 сент
Взорвавшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газопроводу
14 сент
Жителей горящего дома в Махачкале спасли с помощью подъемного крана — видео
17 авг
«Был огромный пожар»: владелец сгоревшей АЗС в Махачкале рассказал детали ЧП
+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.55
-0.32 91.20
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
Новые подземные толчки в Мьянме: число жертв землетрясения превысило три тысячи
13:36
Природные пожары охватили несколько регионов России
13:24
Минобороны рассказало о новых атаках ВСУ на энергообъекты в России
13:23
Российские бойцы освободили населенные пункты Веселое и Лобковое
13:10
Умерла режиссер и актриса Наталья Назарова
13:07
Западные эксперты назвали провальным наступление ВСУ в Курской области

Сейчас читают

Умерла режиссер и актриса Наталья Назарова
На Онежском судостроительном заводе в Карелии начался пожар
Михаил Ефремов выходит на свободу: на каких условиях актера отпускают домой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп