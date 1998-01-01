Миссия ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийской Думе

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В окончательном варианте доклада Организации по запрещению химического оружия говорится, что мирные жители пострадали от «токсичного химиката», содержащего реактивный хлор.

Фото, видео: Globallookpress.com

Прошлогодний инцидент в сирийском городе Дума официально признан химической атакой. Выводы специалистов ОЗХО основаны на показаниях свидетелей, медико-биологических исследованиях, а также результатах токсикологического и баллистического анализа. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

В окончательном варианте доклада организации говорится, что 7 апреля 2018 года в Думе были использованы некие боеприпасы, содержащее реактивный хлор. Токсичное вещество быстро распространилось по воздуху, в результате чего пострадали мирные жители.

Российская сторона считает «химатаку» инсценировкой, организованной «Белыми касками» для дискредитации правительства Сирии. Эта провокация позволила наделить ОЗХО новыми полномочиями, против которых выступала Москва.

Ранее Пятый канал сообщал, что продюсер сирийских историй BBC признался в распространении фейков о химатаках.

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