Британские депутаты разглядели в после России Яковенко «хитрого оперативника»

, 16:19 214

Захарова назвала подобные сообщения откровенными фейками, которые должны отвлекать от главного вопроса — что произошло в Солсбери на самом деле.

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, Пятый канал

Тема:
Отравление Скрипаля 578

Великобритания по-своему решила «отметить» годовщину отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — помимо многочисленных публикаций в СМИ с голословными обвинениями в этом Москвы, британские парламентарии заподозрили посла РФ Александра Яковенко в работе на советские спецслужбы.

Как пишет The Mail on Sunday, два депутата Палаты общин британского парламента — Боб Сили и Иэн Остин — направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо с требованием тщательно изучить якобы имевшие место связи Яковенко с КГБ и ГРУ.

— Мы знаем, что Россия существенно увеличила число своих шпионов в Соединенном Королевстве с момента окончания холодной войны. Потенциально, что могло бы быть лучше, чем иметь одного из своих на должности посла? — заявил изданию Сили. — Я подозреваю, что комичный образ господина Яковенко — это именно образ, за которым скрывается хитрый оперативник.

В принципе, переходы на личности, описание «образов», а тем более характеристики вроде «комичный» неприемлемы ни в обычной жизни, ни на уровне межгосударственных отношений, о чем, по всей видимости, британским депутатам неизвестно.

Но издание пошло еще дальше и утверждает, что своими силами провело журналистское расследование, которое указывает на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 1980-х годах. Видимо, «всемогущие» британские журналисты оказались проворнее спецслужб и «раздобыли» некую секретную информацию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова уже высмеяла подобные публикации.

— Годовщина «Солсбери» отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссировано. Журналисты там не зря едят свою кашу — найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался… Александр Яковенко, наш посол в Лондоне, — написала она в Facebook.

Захарова подчеркнула, что «как по команде, публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года? Правительство Мэй молчит все упорнее».

В свою очередь посольство РФ В Великобритании распространило доклад «Солсбери: вопросы без ответов», в котором в хронологическом порядке изложены материалы, касающиеся отравления в Солсбери Скрипалей.

В документе, в частности, отмечается, что в этом британские власти бездоказательно обвинили российское государство, некоторых его граждан, в частности Александра Петрова и Руслана Боширова, и ряд других лиц.

— Российская сторона многократно требовала от властей Великобритании предоставить информацию о Сергее и Юлии Скрипалях, их пребывании, состоянии здоровья, но все вопросы остались без ответа, — говорится в докладе.

Как сообщал Пятый канал, Солсбери потерял миллион туристов из-за дела Скрипалей — покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь ударило по экономике старинного британского города.

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Отравление Скрипаля 578
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