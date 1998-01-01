Британские депутаты разглядели в после России Яковенко «хитрого оперативника»

Великобритания по-своему решила «отметить» годовщину отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — помимо многочисленных публикаций в СМИ с голословными обвинениями в этом Москвы, британские парламентарии заподозрили посла РФ Александра Яковенко в работе на советские спецслужбы.
Как пишет The Mail on Sunday, два депутата Палаты общин британского парламента — Боб Сили и Иэн Остин — направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо с требованием тщательно изучить якобы имевшие место связи Яковенко с КГБ и ГРУ.
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В принципе, переходы на личности, описание «образов», а тем более характеристики вроде «комичный» неприемлемы ни в обычной жизни, ни на уровне межгосударственных отношений, о чем, по всей видимости, британским депутатам неизвестно.
Но издание пошло еще дальше и утверждает, что своими силами провело журналистское расследование, которое указывает на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 1980-х годах. Видимо, «всемогущие» британские журналисты оказались проворнее спецслужб и «раздобыли» некую секретную информацию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова уже высмеяла подобные публикации.
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Захарова подчеркнула, что «
В свою очередь посольство РФ В Великобритании распространило доклад «Солсбери: вопросы без ответов», в котором в хронологическом порядке изложены материалы, касающиеся отравления в Солсбери Скрипалей.
В документе, в частности, отмечается, что в этом британские власти бездоказательно обвинили российское государство, некоторых его граждан, в частности Александра Петрова и Руслана Боширова, и ряд других лиц.
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Как сообщал Пятый канал, Солсбери потерял миллион туристов из-за дела Скрипалей — покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь ударило по экономике старинного британского города.