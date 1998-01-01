Первый день Зимней универсиады завершился триумфом российской сборной

Первый день Зимней универсиады в Красноярске завершился триумфом российской сборной – она с огромным отрывом лидирует в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали в общей сложности 12 медалей – четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых. На втором месте сборная Швейцария — у нее одно золото, одно серебро и одна бронза. На третьем месте канадцы с одной золотой и одной бронзовой медалями.

Золотую медаль в копилку российской сборной принесла сноубордистка Кристина Пауль. В соревнованиях по сноуборд-кроссу она обошла свою соотечественницу Александру Паршину. Таким образом серебряная медаль тоже у России. А среди мужчин в соревнованиях по сноуборд-кроссу серебряным призером стал россиянин Даниил Дильман, который является двукратным чемпионом мира среди юниоров.

ТАСС / Смирнов Владимир

ТАСС / Смирнов Владимир

Фристайлистка Любовь Никитина принесла серебро российской сборной, став второй в состязаниях по лыжной акробатике. В соревнованиях среди мужчин золото завоевал россиянин Максим Буров. Бронза – тоже у нашего соотечественника Руслана Катманова.

ТАСС / Красильников Станислав

ТАСС / Смирнов Владимир

Все медали в женской индивидуальной лыжной гонке на пять километров классическим стилем достались россиянкам. Это Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко.

Победителям индивидуальной лыжной гонки на десять километров среди мужчин вручил медали лично президент РФ Владимир Путин. Все призовые места заняли российские спортсмены — Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов.

Ранее Пятый канал рассказывал встрече Владимира Путина с участниками Универсиады-2019 в Красноярске.