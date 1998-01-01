Мирные жители погибли в Сирии в результате авиаударов коалиции во главе с США

Мирные жители погибли в результате применения международной коалицией во главе с США фосфорных бомб в провинции Дейр-Эр-Зор на юго-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии, 4 марта.

Самолеты западной коалиции во главе с США сбросили бомбы с запрещенным международными конвенциями белым фосфором на жителей деревни Багуз. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Ранее Пятый канал рассказывал, что коалиция во главе с США нанесла авиаудар по Дейр-эз-Зору кассетными боеприпасами.