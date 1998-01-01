Путин: Россия готова нацелить ракеты на США в случае угрозы

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Президент РФ предупредил о зеркальных мерах на случай, если Вашингтон разместит ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 24

В случае реальной угрозы безопасности Россия незамедлительно нацелит оружие не только на страны, где Вашингтон разместит свое вооружение, но и на сами Соединенные Штаты. Об этом заявил в среду, 20 февраля, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

— Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов, — сказал Путин, комментируя выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Президент РФ подчеркнул, что говорит об этом прямо и открыто, чтобы никто потом не смог упрекнуть Россию, чтобы все заранее поняли, о чем идет речь.

Как сообщал Пятый канал, в Послании Федеральному собранию Путин заявил, что РФ не станет первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, однако ответ Москвы будет зеркальным.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.

Кроме обеих палат парламента, на мероприятии присутствовали члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также журналисты.

Для освещения мероприятия был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.

Тема:
Послание президента ФС 2019 24
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