Опубликовано видео допроса женщины, пытавшейся продать свою новорожденную дочь

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Жительницу Уфы Барнохон Расулжан-кызы задержали в Москве после передачи малышки «покупательнице» за 1 миллион рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Петровка 38

На допросе, жительница Уфы Барнохон Расулжан-кызы, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка, 5 марта в Москве, заявила, что якобы ждала в квартире женщину, чтобы отдать дочку на усыновление.

Однако, горе-мамаша была задержана в тот момент, когда уже передала малышку «покупательнице» и написала расписку о получении одного миллиона рублей. Барнохон Расулжан-кызы тут же задержали. Преображенский суд Москвы, 6 марта, избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 23-летняя женщина не в первый раз пыталась «нажиться» на своих детях. В 2018 году она опубликовала объявление: «Ищу усыновителей для годовалой девочки». Но после того, как на женщину вышли волонтеры под видом потенциальных покупателей, она передумала продавать ребенка и вернулась в Уфу.

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