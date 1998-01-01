Опубликовано видео допроса женщины, пытавшейся продать свою новорожденную дочь

На допросе, жительница Уфы Барнохон Расулжан-кызы, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка, 5 марта в Москве, заявила, что якобы ждала в квартире женщину, чтобы отдать дочку на усыновление.

Однако, горе-мамаша была задержана в тот момент, когда уже передала малышку «покупательнице» и написала расписку о получении одного миллиона рублей. Барнохон Расулжан-кызы тут же задержали. Преображенский суд Москвы, 6 марта, избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 23-летняя женщина не в первый раз пыталась «нажиться» на своих детях. В 2018 году она опубликовала объявление: «Ищу усыновителей для годовалой девочки». Но после того, как на женщину вышли волонтеры под видом потенциальных покупателей, она передумала продавать ребенка и вернулась в Уфу.