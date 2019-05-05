Видео: Первые минуты после посадки горящего Superjet-100 в «Шереметьево»

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5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых можно увидеть начало пожара на борту самолета Superjet-100, который произошел около 18 часов в воскресенье, 5 мая. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал 31 человек, из них 13 погибли. Среди жертв авиакатастрофы — двое несовершеннолетних. На опубликованных кадрах видно, как самолет едет по взлетно-посадочной полосе, он уже объят пламенем. Сейчас причины произошедшего устанавливаются. По неподтвержденным данным, в лайнер после вылета могла попасть молния.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала ЧП с самолетом Superjet-100.