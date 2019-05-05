Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в «Шереметьево»

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиаинциденте с самолетом Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево».

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер поручил провести тщательное расследование и незамедлительно оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

По данным 5-tv.ru, жертвами жесткой посадки Superjet-100 в Москве стали как минимум 13 человек, среди них, по предварительным данным, двое несовершеннолетних. Вылетевший в Мурманск борт «Аэрофлота» экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил аварийную посадку, после чего загорелся. На борту воздушного судна находились 73 пассажиров и пять членов экипажа.