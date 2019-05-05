СК: Из 78 человек на борту Superjet-100 могли выжить лишь 37

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что пока ведомство располагает информацией о том, что из 78 человек, которые находились на борту самолета Superjet-100 могли выжить лишь 37.

Самолет, летевший из Москвы в Мурманск, загорелся после приземления на взлетно-посадочную полосу в московском аэропорту «Шереметьево» вечером в воскресенье, 5 мая.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры, на которых видно, как самолет Superjet-100 приземляется на взлетно-посадочную полосу и после мгновенно воспламеняется. На записи видно, что приближающийся к земле лайнер не горит, пламя появляется лишь после того, как самолет ударяется об асфальт.

Также одному из пассажиров удалось записать видео внутри горящего самолета. Видно, что повсюду огонь, люди кричат и просят о помощи.

Сейчас причины произошедшего устанавливаются. По неподтвержденным данным, в лайнер после вылета могла попасть молния. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал список выживших пассажиров Superjet-100 в «Шереметьево».