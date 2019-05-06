Опубликован список выживших пассажиров Superjet-100 в «Шереметьево»

Компания «Аэрофлот» опубликовала список выживших пассажиров самолета Superjet-100, который в воскресенье вечером, 5 мая, вылетел из Москвы в Мурманск, но из-за технических неполадок был вынужден вернуться в «Шереметьево».

Во время посадки лайнер загорелся. В результате, по данным Следственного комитета РФ, из 78 человек, находящихся на борту, выжили лишь 37. Так, по информации «Аэрофлота», в Superjet-100 во время злополучного рейса находились и выжили:

Аксенов Юрий Александрович Афанасьев Виктор Юрьевич Бабаев Кирилл Сергеевич Ветчинкин Сергей Александрович Гончаров Владимир Леонидович Гринберг Татьяна Леонидовна Гущина Галина Ивановна Деркунская Елена Петровна Евменьков Владимир Васильевич Егоров Петр Викторович Егорова Наталья Борисовна Зимницкий Дмитрий Валерьевич Киселев Василий Александрович Климов Евгений Александрович Ключникова Екатерина Владимировна Ковба Алексей Михайлович Марченков Александр Сергеевич Марченкова Юлия Игоревна Молчанов Олег Николаевич Молчанова Юлия Александровна Прищенко Валерий Дмитриевич Прищенко Денис Валерьевич Савченко Михаил Михайлович Ситникова Марина Владимировна Тихонова Людмила Николаевна Харинин Дмитрий Юрьевич Хлебушкин Дмитрий Вячеславович Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна Конник Марина Михайловна Кузнецов Сергей Владимирович Печников Василий Сергеевич Шилов Антон Валентинович

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, предположительно, лайнер загорелся из-за попавшей в него молнии. Также эксперты считают, что жертв могло быть меньше, если бы люди в панике не начали покидать свои места и не затруднили процесс эвакуации. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело.