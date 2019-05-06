Трехдневный траур объявлен в Мурманской области после трагедии с Superjet-100

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил трехдневный траур в регионе после авиакатастрофы, которая произошла в московском аэропорту «Шереметьево» вечером в воскресенье, 5 мая. По данным следственного комитета, в результате возгорания лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» погиб 41 человек.

Сейчас в мурманском аэропорту люди начали приносить цветы. Сотрудники воздушной гавани поставили лампадки со свечами.

Предположительно, лайнер загорелся из-за попавшей в него молнии. Также эксперты считают, что жертв могло быть меньше, если бы люди в панике не начали покидать свои места и не затруднили процесс эвакуации. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал список выживших пассажиров Superjet-100 в «Шереметьево».