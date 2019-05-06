СК назвал основные версии трагедии в Шереметьево

В Москве в эти минуты медики сражаются за жизни пострадавших в крушении лайнера. Трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии. Тем временем, на месте катастрофы в Шереметьево извлекли тела всех погибших, в списке жертв 41 человек. Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», совершил жесткую посадку в столичном аэропорту в воскресенье, 5 мая. На борту находились 78 человек. Во время приземления, от удара лайнер вспыхнул как спичка. 33 пассажира и четверо членов экипажа спаслись. Только сейчас ясно — это настоящее чудо и героизм бортпроводников и пилотов. Эвакуация длилась 55 секунд.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства ЧП в столичном аэропорту. Рассматриваются несколько версий — от некомпетентности экипажа или недостаточной квалификации до технической неисправности или сложных погодных условий.

Хроника трагедии и эксклюзивные кадры у Виталия Ханина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рассказал экипаж воздушного сужна о причинах крушения рейса Москва — Мурманск.