Экипаж сгоревшего лайнера рассказал о катастрофе в «Шереметьево»

Члены экипажа авиалайнера Sukhoi Superjet 100, потерпевшего катастрофу в московском аэропорту «Шереметьево» рассказали о том, как все было.

По словам бортпроводника Татьяны Касаткиной, после взлета самолет попал в тучу, был сильный град, в корпус лайнера ударила молния. После этого у борта пропала радиосвязь с диспетчерами. Об этом она рассказала «Интерфаксу».

Пилот Денис Евдокимов вспоминает, что после удара молнии экипаж перешел на аварийное управление. Сажать самолет пришлось в ручном режиме.

Татьяна Касаткина рассказала о том, что люди начали вскакивать с кресел, когда самолет еще двигался по взлетно-посадочной полосе. Эвакуация началась сразу же после остановки лайнера. Бортпроводники как могли, помогали пассажирам, буквально выталкивая их на аварийный трап. К сожалению, спасти всех находящихся в самолете не удалось.

Самолет Sukhoi Superjet 100, 5 мая выполнявший рейс по маршруту «Москва — Мурманск», прервал полет, и совершил жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево». В результате чего на борту возник пожар. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Подробнее о том, что происходило на борту лайнера, в материале 5-tv.ru.