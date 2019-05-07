Видео: Минобороны РФ показало документы об освобождении Севастополя

В преддверии Дня Победы на сайте Минобороны появился уникальный мультимедийный раздел, посвященный 75-й годовщине освобождения Севастополя. В него вошли секретные документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков. Это архивные фотографии и акты, в которых детально рассказано о разрушениях в городе. Кроме того, представлен целый ряд протоколов допросов немецких военнопленных. Уникальные материалы опубликованы в разделе «Маяк Победы. Севастополь».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что генеральная репетиция парада пройдет на Дворцовой площади в Петербурге.