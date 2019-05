Сможет ли «Ливерпуль» сотворить чудо и пройти «Барселону» в ½ Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» 7 мая на родном стадионе «Энфилд» примет испанскую «Барселону» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Перед «мерсисайдцами» стоит фактически невыполнимая задача — отыграть разницу в три мяча у фантастического Лео Месси и его команды.

После поражения (0:3) в столице Каталонии подопечным Юргена Клоппа необходимо забить трижды и не пропустить только для того, чтобы перевести игру в дополнительное время. Если каталонский клуб забьет хотя бы один мяч на «Энфилде», то «Ливерпулю» нужно будет забивать уже пять (правило выездного гола).

«Барселона» безусловный фаворит этого противостояния. Сине-гранатовые выполнили программу «максимум» в Испании и досрочно стали чемпионами страны. Это позволило главному тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде дать передохнуть лидерам команды перед решающим матчем за выход в финал Лиги Чемпионов — Месси и Суаресу.

«Ливерпуль», напротив, продолжает погоню за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии и потратил много сил в игре «Ньюкаслом» (3:2). Победа над «сороками» стоила команде травмы одного из лидеров атаки египтянина Мохамеда Салаха. С «Барселоной» не сыграет также полузащитники Наби Кейта, под вопросом участие бразильского нападающего Роберто Фирмино. Все это осложняет и без того непростую задачу для Клоппа — результативно атаковать и сдержать невероятного Месси. На стороне британцев родное поле «Энфилда», на котором «красные» одержали пять побед подряд в домашних матчах Лиги чемпионов в текущем сезоне и не знают поражений в 21 матче еврокубков к ряду.

