Семьи погибших в катастрофе с Superjet-100 получат по девять миллионов рублей

Каждая семья погибших в авиакатастрофе с самолетом с Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево» в воскресенье, 5 мая, получит компенсацию в размере девять миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

«Это: два миллиона — страховые выплаты, два миллиона — региональные выплаты, пять миллионов — это выплаты компании „Аэрофлот“», — пояснил Дитрих.

В правительстве, в свою очередь, отметили, что все назначенные выплаты должны дойти до родственников погибших и пострадавших в трагедии «максимально быстро». Первые результаты расследования авиакатастрофы, которая унесла жизнь 41 человека, будут обнародованы в течение недели. По предварительным данным, трое из десяти выживших, которым в результате ЧП потребовалась госпитализация, по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

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