Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве возле метро «Арсенальная» задержали Елену Бережную, организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным издания, Бережная была задержана за футболку в цветах георгиевской ленты. Как сообщает начальник киевской полиции Андрей Крищенко, женщина была остановлена за несколько минут до начала акции.

«Ее отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы» , — сообщает Крищенко.

Несмотря на задержание Бережной, акция состоялась, и колонна прошла от «Арсенальной» до парка Славы, где все желающие смогли возложить цветы у Вечного огня.

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