Владимир Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения» и посетил могилу деда

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как провел 9 мая 2019 года. На День Победы политик посетил могилу своего деда, а после опубликовал пост в Facebook.

«Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек», — написал Зеленский.

Кроме того, он назвал День Победы «нашим Днем Благодарения» и подчеркнул, что вклад украинцев в победу над нацизмом огромен. Кроме того, Зеленский заявил, что никто не имеет права присваивать Победу себе. В завершении поста, избранный президент призвал всех помнить тех, кто был убит и чтить тех, кто остался жив.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в родном городе Зеленского неизвестные забросали камнями людей, направлявшихся на День Победы.