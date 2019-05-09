«Большая потеря»: журналист Николай Сванидзе о кончине Сергея Доренко

Кончина 59-летнего журналиста Сергея Доренко является очень большой потерей для всего журналистского цеха. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил его коллега — Николай Сванидзе.

«Очень большая потеря для всего журналистского цеха. Очень талантливый, яркий, непростой, интересный, внутренне свободный человек», — сказал Сванидзе.

Телеведущий отметил, что знал Доренко очень давно и всегда считал его одним из лидеров российской журналистики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналисту стало плохо, когда он в четверг, 9 мая, ехал на мотоцикле в районе улицы Земляной вал в центре Москвы. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Спасти Сергея Доренко не удалось. Изначально произошедшее считалось ДТП, поскольку мотоцикл врезался в ограждение.