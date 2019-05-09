Видео: экстренные службы на месте гибели Сергея Доренко

Медики более часа пытались реанимировать на месте трагедии журналиста Сергея Доренко, после того, как он неожиданно упал, управляя своим любимым мотоциклом Triumph.

На кадрах с места видно, что на месте происшествия работают экстренные службы - медики, полиция.

По информации 5-tv.ru, Доренко не получил травм при падении. Мотоцикл отлетел в отбойник, журналист остался лежать на земле.

Сергею Доренко стало плохо вечером в четверг, 9 мая, около семи часов по московскому времени. Врачей вызвали очевидцы произошедшего. Спасти 59-летнего журналиста не удалось. Предварительно, у него остановилось сердце.