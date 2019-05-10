Друг Сергея Доренко рассказал о последних часах журналиста перед смертью

Бронислав Виногродский, общественный деятель и переводчик в беседе с 5-tv.ru рассказал, как говорил с погибшим 9 мая Сергеем Доренко. Вероятно, именно он стал последним, с кем пообщался умерший журналист. По словам Виногродского, Доренко пришел к нему в гости, но отказался есть и даже пить чай — журналист попросил только воды, сославшись на недомогание.

«Говорил, что не очень хорошо себя чувствует, сказал, что у него, наверно, давление. Отказался пить чай, попил водички только. Я, получается, последний, кто с ним общался. Сказал, что давление и мушки перед глазами… Он был какой-то очень мягкий. Много говорил про своих дедов», — рассказал Виногродский.

У друга Доренко не сложилось ощущения, что Сергей чувствует себя плохо, тот сказал, что едет на своем мотоцикле из Москвы «в Россию, посмотреть на людей». Виногродский также отметил, что было довольно символично, что за несколько часов до смерти Доренко вспоминал предков и близких людей. Он также позвонил сыну и родителям, находясь в гостях у друга.

«Какой-то исповедальный разговор получился», — признался Виногродский.

Вечером 9 мая Сергей Доренко попал в аварию в районе Земляного вала в центре Москвы. По предварительной информации, у журналиста внезапно возникли проблемы с сердцем, он не справился с управлением и упал со своего любимого мотоцикла Triumph.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушке стало плохо на месте гибели Сергея Доренко в Москве. Кроме того, стало известно, где похоронят Сергея Доренко. Кроме того, в распоряжении редакции имеются кадры, на которых запечатлены момент, когда журналист упал с мотоцикла, а также, когда врачи пытаются реанимировать Доренко.