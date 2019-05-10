Друг Сергея Доренко рассказал о последних часах журналиста перед смертью

, 10:09 Эксклюзивное интервью 2 282

По словам Бронислава Виногродского, Сергей чувствовал себя плохо и много вспоминал своих дедов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @rasstriga.pastushok

Тема:
Умер Сергей Доренко 15

Бронислав Виногродский, общественный деятель и переводчик в беседе с 5-tv.ru рассказал, как говорил с погибшим 9 мая Сергеем Доренко. Вероятно, именно он стал последним, с кем пообщался умерший журналист. По словам Виногродского, Доренко пришел к нему в гости, но отказался есть и даже пить чай — журналист попросил только воды, сославшись на недомогание.

«Говорил, что не очень хорошо себя чувствует, сказал, что у него, наверно, давление. Отказался пить чай, попил водички только. Я, получается, последний, кто с ним общался. Сказал, что давление и мушки перед глазами… Он был какой-то очень мягкий. Много говорил про своих дедов», — рассказал Виногродский.

У друга Доренко не сложилось ощущения, что Сергей чувствует себя плохо, тот сказал, что едет на своем мотоцикле из Москвы «в Россию, посмотреть на людей». Виногродский также отметил, что было довольно символично, что за несколько часов до смерти Доренко вспоминал предков и близких людей. Он также позвонил сыну и родителям, находясь в гостях у друга.

«Какой-то исповедальный разговор получился», — признался Виногродский.

Вечером 9 мая Сергей Доренко попал в аварию в районе Земляного вала в центре Москвы. По предварительной информации, у журналиста внезапно возникли проблемы с сердцем, он не справился с управлением и упал со своего любимого мотоцикла Triumph.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушке стало плохо на месте гибели Сергея Доренко в Москве. Кроме того, стало известно, где похоронят Сергея Доренко. Кроме того, в распоряжении редакции имеются кадры, на которых запечатлены момент, когда журналист упал с мотоцикла, а также, когда врачи пытаются реанимировать Доренко.

Тема:
Умер Сергей Доренко 15
10 мая
Память погибшего Сергея Доренко хотят увековечить в Москве
10 мая
Стала известна причина смерти Сергея Доренко
10 мая
Видео: Девушке стало плохо на месте гибели Сергея Доренко в Москве
10 мая
Самые яркие и смелые цитаты Сергея Доренко
10 мая
5-tv.ru публикует видео реанимации Сергея Доренко
9 мая
Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент гибели Сергея Доренко
9 мая
Стало известно, где похоронят Сергея Доренко
9 мая
«Явление в русской журналистике»: Аркадий Мамонтов об скончавшемся Доренко
9 мая
Опубликовано последнее прижизненное видео с участием Сергея Доренко
9 мая
«Большая потеря»: журналист Николай Сванидзе о кончине Сергея Доренко

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:01
Драма на заливе: Мужчина чуть не сбил женщину, и подставил своего пассажира
13:50
«Шереметьево» вошел в список ТОП-10 аэропортов мира
13:43
Память погибшего Сергея Доренко хотят увековечить в Москве
13:30
«Зачем ударил? Не помню» — видео с дебоширом на рейсе «Тунис — Москва»
13:24
Федор Конюхов впервые в истории пересек Тихий океан на весельной лодке
13:07
Сына от Максима: Сразу несколько поклонниц бьются за сердце Виторгана
12:36
Крупный пожар произошел на нефтебазе в Киргизии
12:21
Актер петербургского ТЮЗ напал на охранника
12:10
Украинский катер и корабль ВМС Британии провели учения в Черном море — фото
11:59
Нетрезвый авиадебошир подрался с бортпроводниками
11:50
Видео: улицы Хьюстона снова превратились в реки
11:32
«Сейчас будет огонь!»: новосибирец заснял крупную вспышку на Солнце — видео
11:26
Автомобильный мост рухнул на Дальнем Востоке — видео
11:20
Звезда Энн Хэтэуэй появилась на Аллее Славы
11:12
Самолет рейса Москва — Тегеран экстренно приземлился из-за проблем с закрылками
11:05
Принц Арчи мог получить имя в честь кота Меган Маркл
10:56
Пекин и Вашингтон готовятся к новому витку торговой войны
10:34
Никита Пресняков обрадовался результатам МРТ и встал на скейт
10:15
Стала известна причина смерти Сергея Доренко
10:09
Друг Сергея Доренко рассказал о последних часах журналиста перед смертью

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама