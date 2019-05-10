Кому достанется наследство Сергея Доренко

, 14:24 15 604

О том, что оставил умерший журналист своим наследникам известно немного, но при жизни он называл себя не бедным человеком.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев, Instagram @rasstriga.pastushok

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Умер Сергей Доренко 18

Умерший журналист Сергей Доренко при жизни называл себя не бедным человеком. В 2013-м после развода с первой женой он остался почти без всего — Доренко не стал делить имущество со своей экс-супругой Мариной Федоренковой. Четыре квартиры в Минске и две в Москве — он оставил своей бывшей семье. Об этом сообщает Teleprogramma.rpo.

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В настоящее время о наследстве Доренко известно немного. По некоторым данным, только квартира в доме на набережной Москва-реки, постройки 1931 года, по его собственному признанию, стоит более 30 миллионов рублей. Насколько велик его автопарк тоже нет однозначных данных. Известно только, что незадолго до смерти Доренко купил новый мотоцикл Triumph, стоимость которого, по разным оценкам, может варьироваться от 800 тысяч до 1,7 миллиона рублей.

В том случае, если Сергей Доренко не оставил завещания, то по действующим законам на его наследство претендуют вдова Юлия, все дети от обоих браков и родители журналиста. При отсутствии завещания вдова претендует на 50% всего юридически принадлежавшего Доренко имущества, а остальные претенденты на оставшуюся часть в равных долях.

Теле- и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался 9 мая 2019 года. Он ехал на своем мотоцикле по центру Москвы и внезапно ему стало плохо, он упал с мотоцикла. Журналиста успели довезти до больницы, но он умер, не приходя в сознание. Сергею Доренко было 59 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью друга Сергея Доренко, рассказавшего о его последних часах жизни.

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